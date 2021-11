Após várias semanas sem óbito, Cruzeiro do Sul registra mais uma morte por covid-19

-------- Continua depois da Publicidade--------

O idoso Vidal Rodrigues de Vasconcelos, 79 anos, morreu durante o final de semana no Hospital de Campanha de Cruzeiro do Sul. O aposentado era cruzeirense e estava internado, na UTI covid, há mais de dois meses.

O hospital de campanha do Juruá está com cinco pacientes internados, sendo quatro na clinica médica e um na UTI covid. O paciente da UTI ,que é do município de Porto Walter, segue entubado.

Durante o final de semana foi registrada a internação de seis pacientes.