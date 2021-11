Após ter estúdio ‘roubado’ por Faustão, ‘MasterChef’ ganha novo espaço na Band

-------- Continua depois da Publicidade--------

Desde a contratação de Fausto Silva pela Band, a emissora tem se preparado da melhor forma possível para receber o apresentador. O “Faustão na Band”, seu programa na casa nova, estreia em 17 de janeiro e está em ritmo acelerado de produção e de gravações de externas, e isso acabou afetando também outras atrações da emissora, como o “MasterChef Brasil”.

Para o novo programa de Fausto Silva, que será exibido diariamente, logo após o Jornal da Band, a direção da emissora “despejou” o reality de gastronomia apresentado por Ana Paula Padrão do Estúdio 1, o maior da casa. No local, são gravadas também outras atrações, como o “Melhor da Tarde”, com Cátia Fonseca, e o “Jogo Aberto”, com Renata Fan.

Danilo Reenlsober

Repórter do EM OFF

25/11/2021 12h35

As obras no estúdio que vai abrigar o novo programa de Faustão começaram logo após o encerramento das gravações da atual temporada do reality. Com uma nova temporada confirmada para o ano que vem, a dúvida da emissora era para onde levar as gravações com Erick Jacquin, Henrique Fogaça e Helena Rizzo. Agora, ao que parece, a cúpula da Band já se decidiu.

O EM OFF apurou com exclusividade que a emissora paulista, localizada no bairro do Morumbi, está montando a estrutura que vai servir como base para o reality na própria sede da Band. A produção vai ocupar o espaço que era do canal Terra Viva. A reforma já começou e a equipe já está pela Band fazendo os ajustes necessários. A data de estreia da temporada 2022 da atração ainda não foi definida.

A informação vai na contramão do que publicou o jornalista Flávio Ricco, colunista do portal R7. Nesta terça-feira (23), ele afirmou que o Grupo Bandeirantes passaria as gravações do reality gastronômico para os estúdios Vera Cruz, de mais de 3.600 metros quadrados, localizados em São Bernardo do Campo, com quem a emissora dos Saad fechou um contrato de três anos.

Para tentar dar uma nova vida ao reality show gastronômico e torná-lo mais atrativo para o público, já que tem registrado índices baixos na audiência, a Band resolveu fazer grandes mudanças e a nova temporada do próximo ano será completamente diferente do que foi apresentado até então. Pelo menos é o que informou o chef Henrique Fogaça, um dos jurados.

Ele foi o convidado do podcast Podpah, exibido nesta terça-feira (23). O chef de cozinha conversou sobre a vida pessoal, profissional e, claro, sobre o “MasterChef Brasil”. Além de falar sobre os bastidores do reality culinário, Fogaça não conseguiu esconder uma grande novidade que será colocada em prática em 2022: segundo o famoso, a atração passará a ser diária

“O MasterChef será um programa diário. Todo dia vai passar, tipo novela, com uma hora de duração. O Faustão agora caiu pra dentro da Band, daí vai ter o programa dele todo dia. Acabando o Faustão, entra o MasterChef“, afirmou o chef durante o bate-papo. Atualmente, a atração é exibida sempre às terças-feiras. “Eu tive uma reunião ontem e a gente vai começar a gravar em abril. Vão ser quatro meses de gravação“.

(Colaborou Bruno Pinto)