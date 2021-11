Após surto de diarreia, cidades do Acre ainda aguardam levantamento de possíveis causas da doença

“A equipe do Ministério da Saúde que esteve aqui vai fazer uma apresentação semana que vem para a coordenação geral e na semana seguinte é que teremos a apresentação para a gestão estadual e os municípios sobre o que pode ter causado esse surto”, acrescentou.

Os casos começaram a aumentar a partir de 25 de julho, na semana epidemiológica 30 e o estado entrou em surto a partir da semana 32. Com a situação crítica, a Sesacre montou uma sala de situação para monitorar os casos. Uma equipe da Saúde está na regional do Juruá para avaliar o aumento expressivo de casos, principalmente nos municípios de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves.

Óbitos em investigação

Durante o aumento dos casos, foram registrados dois óbitos de crianças, nas cidades de Feijó e Tarauacá.

Na semana 35 foi registrado um óbito infantil de indígena ocorrido no dia 1º de setembro, no Hospital Geral de Feijó. Na semana 36 mais um óbito foi registrado, no dia 9 de setembro. Uma criança de apenas 7 meses morreu no Hospital Sansão Gomes, em Tarauacá. Os dois casos estão em investigação de acordo com o boletim.