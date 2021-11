Após show na Libertadores, deputado xinga Anitta e famosos saem em defesa da cantora

-------- Continua depois da Publicidade--------

A cantora Anitta teve o nome arrastado para uma grande polêmica ao ser criticada pelo deputado estadual Bruno Engle r(PRTB-MG), após se apresentar na final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras no último sábado (27/11). A garota do Rio de Janeiro brilhou no palco ao apresentar os sucessos Bola rebola, Me gusta e Combatchy, mas a apresentação parece não ter agradado o parlamentar que manifestou sua opinião por meio de posts realizados no Twitter.

“Lixo de abertura da final da Copa #Libertadores, @Anitta envergonhando o Brasil. #LibertadoresNoSBT”, escreveu Bruno em um post. “Milhares de crianças assistindo a final da Copa Libertadores, 17 horas, e o lixo brasileiro @Anitta mostrando o r… em rede mundial. Vergonha surreal”, continuou.

Os comentários agressivos repercutiram de forma negativa pelas redes sociais e alguns famosos saíram em defesa de Anitta. Ao ver os comentários, MC Rebecca rebateu. “Lixo é esse seu tweet machista! Ela faz mais pelo Brasil do que qualquer um de vocês ;)”. Já a cantora Pepita respondeu às críticas de Bruno. “O desespero de um homem escroto que sabe que nunca terá uma mulher como ela ao seu lado! TÁ QUERENDO APARECER NÉ “BONITINHO”? SÓ PODE!”,.

Além das famosas, os fãs também saíram em defesa da cantora. Bruno foi prontamente massacrado por fãs da cantora, que apontaram: “Milhares de crianças passando fome, sem estudos, morrendo em hospitais, por causa da pessoa que nem você, ao invés de está fazendo o seu trabalho está debatendo aqui no Twitter, por causa de apresentação da anitta, vai fazer o seu trabalho porque estou te pagando por isso!”.

Fonte: Correio Braziliense