Após sete anos do crime, trio acusado de matar empresário dentro de bar é absolvido no Acre

Os três homens denunciados pela morte do empresário José Carlos Saturnilho, de 48 anos, em 2014 em Rio Branco, foram absolvidos do crime. Eles passaram por julgamento na terça-feira (23) na 2ª Vara do Tribunal do Júri.

A vítima foi assassinada em junho daquele ano enquanto jogava sinuca no bar que funciona dentro de um estabelecimento de paintball, na rua Isaura Parente, em Rio Branco. Saturnilho tinha acabado de chegar no bar, quando dois homens se aproximaram em uma motocicleta e dispararam mais de cinco tiros contra ele.

Na época, a polícia informou que a vítima era dona de uma boate em Brasileia, no interior do Acre, e que pouco tempo antes do crime tinha adquirido negócios em Porto Velho (RO).

Entre os réus estavam Dirceu Kruger, Antônio Carlos Oliveira e Izaque de Oliveira Cruz. Conforme a denúncia, Dirceu Kruger teria sido o mandante do crime e os outros dois os executores. Mas, o conselho de sentença entendeu que nenhum dos três teve envolvimento no crime.

Após a decisão, o juiz Alesson Braz concedeu o direito de os acusados aguardarem o trânsito em julgado da sentença em liberdade, uma vez que eles já estava soltos durante todo o processo.