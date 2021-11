Após ser diagnosticada com doença grave, ex apresentadora do Tv Fama relembra desespero:”Muita dor”

- Publicidade-

Durante o Vem pra Cá desta quarta-feira (10), Flávia Noronha desabafou sobre a doença grave que teve. A apresentadora foi diagnosticada com celulite facial, uma doença pouco conhecida.

“Eu comecei a ter uma amidalite, baixou minha resistência. Depois dessa amidalite eu tive uma sinusite, e comecei a tratar com antibiótico, não melhorava. De repente eu acordei com os meus dois olhos desse tamanho, parecia uma bolinha de ping pong. Eu fiquei com o rosto deformado. Ai eu fui pro hospital e eles falaram: ‘Flávia você está com uma celulite periorbital, vamos internar’”, revelou a ex-apresentadora do TV Fama.

“Eu fiquei assustada e bem inchada nos dois olhos. Eu sentia muita dor, como se tivesse levado um soco no meu nariz e no meu olho”, contou Flávia.

Flávia ainda explicou o risco da doença: “Corri risco sério de ficar cega, de pegar uma meningite. Eu fiz questão de vir ao programa para alertar as pessoas, principalmente as mulheres, que acham que celulite só dá no bumbum e nas pernas”, declarou a apresentadora.

“Estou em home care, tomando remédio em casa três vezes ao dia, 14 dias de antibiótico para infecção generalizada, para se ter uma noção do tamanho de perrengue que eu passei. É um perigo!”, alertou Flávia Noronha.