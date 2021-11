Após ser arremessado de moto, homem tem ferimentos leves; veja

-------- Continua depois da Publicidade--------

Motociclista sai com ferimentos leves após ser arremessado da motocicleta depois de uma colisão frontal com um carro na rua Mangualde, altura do número 326, no Parque Santo Antônio, na zona sul de São Paulo.

O acidente aconteceu às 6h49 deste domingo (21) e foi registrado por câmeras de segurança instaladas pela vizinhança. As imagens mostram o momento em que um carro segue pela rua quando um motociclista colide de frente com o veículo.

Com o impacto ele é arremessado e até gira no ar antes de cair no chão. Duas viaturas do Corpo de Bombeiros foram acionadas ao local e realizaram o atendimento.

Por sorte, o rapaz foi resgatado com escoriações pelo corpo, mas sem gravidade e consciente. Ele foi encaminhado ao pronto socorro do Hospital do Campo Limpo para receber atendimento médico.