Após seis meses de alerta máximo, Rio Acre se aproxima de cota de estabilização

Depois de seis meses em alerta máximo, o Rio Acre se aproxima da cota considerada estável que é de 2,69 metros. “A expectativa, agora é que estabilize. Com as chuvas mais regulares saímos do déficit grande que tivemos esse ano. Tivemos a pior marca da história. Lembrando que, ano passado, nesta mesma data estávamos com uma cota menor”, lembra o

Coordenador Municipal de Defesa Civil de Rio Branco, major BM Cláudio Falcão.

Ainda segundo o major, apesar de no ano passado, nesta época a cota ter sido menor da marcada hoje, que foi 2,40 metros, houve uma enchente bem elevada.

“Agora que vamos começar a ter chuvas regulares, já temos inclusive, e consequentemente o nível do rio deve aumentar. Ainda não aumentou, porque estamos com bastante chuvas na região de Rio Branco, mas essas não refletem toda a bacia do Rio Acre e acabamos tendo deficiência e déficit hídrico”, afirma o major.

Ainda segundo Falcão, com o aumento de 51 cm nas últimas 48 horas, a previsão é que se mantenha esse nível para assim superar as dificuldades passadas nos meses anteriores e o Rio saia do alerta máximo.