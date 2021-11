Após repercussão, TV Gazeta se posiciona sobre demissão de Edvaldo Souza

-------- Continua depois da Publicidade--------

A repercussão do pedido de demissão de Edvaldo Souza da TV Gazeta, afiliada à Rede Record no Acre, foi muito grande, porém, negativa para o grupo de comunicação. Após a notícia pipocar no país, a emissora resolveu se manifestar sobre o assunto, por meio de nota divulgada hoje (24) nos perfis em redes sociais.

“A TV Gazeta informa que a pedido, Edvaldo Souza deixa a emissora. Desde 2002, Edvaldo Souza conduziu o programa Gazeta Alerta. Uma trajetória que contribuiu para a consolidação da reconhecida qualidade do jornalismo da emissora. A TV Gazeta agradece a parceria e deseja sucesso ao apresentador”, diz a nota.

Em seguida, a emissora informa que “a partir de hoje, Gabriel Rotta assume temporariamente a apresentação do Gazeta Alerta, que deve passar por reformulações e com certeza vem muita novidade por aí”.

O anúncio da demissão foi feito pelo próprio jornalista em sua rede social. Ele não deu detalhes, mas agradeceu aos empresários do grupo de comunicação. “Passando aqui para informar a todos que acompanham o Gazeta Alerta, que a partir desta data, não faço mais parte dos quadros da TV Gazeta. Agradeço ao Roberto Moura (in memoriam) e Marcelo Moura, pelo tratamento respeitoso e profissional que tiveram comigo”, escreveu.

Amigos e ex-colegas do apresentador também se manifestam sobre o assunto. O jornalista Ingreson Derze que desempenhou a função de repórter do programa apresentado por Edvaldo, o Gazeta Alerta, lamentou a saída do comunicador da afiliada da Record.

“Meu amigo Edvaldo Souza, uma máquina de audiência da televisão acreana. Uma pena sua saída da emissora, porém desejo toda sorte do mundo a ti. Uma pessoa simples, pé no chão e humilde. Sempre preocupado com as mazelas da população. Vai fazer muita falta na telinha, nosso defensor dos mais pobres. Espero que retorne imediatamente ao jornalismo para continuar fazendo o que faz de melhor”, escreveu Derze que atualmente mora no nordeste.