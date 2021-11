Após receber quatro tiros, estado de saúde de estudante baleado por policial é estável

-------- Continua depois da Publicidade--------

O estado de saúde do acadêmico de medicina Flavio Endres de Jesus Ferreira, 30 anos, é considerado estável. O estudante foi alvejado com quatros tiros disparados pelo sargento da Polícia Militar do Acre, Erisson Nery, na madrugada deste domingo, 28, no bar conhecido como QGiv, em Epitaciolândia (AC).

Os tiros, de acordo com a mãe de Endres, a senhora Lúcia Jesus, foram: um no peito, um acima do umbigo e dois abaixo do umbigo. Um do projéteis perfurou o intestino do acadêmico que foi socorrido e levado para Pronto Socorro da capital.

No hospital, o jovem foi submetido a uma cirurgia por laparotomia (uma técnica cirúrgica que consiste, dependendo do caso cirúrgico, na exposição total do abdômen, usada constantemente nas áreas de cirurgia geral e cirurgias emergenciais de trauma), após procedimento cirúrgico, o jovem foi encaminhado para a enfermaria.

Nery, que faz parte do trisal acreano com a sargento Alba Radine e a administradora Darlene Oliveira, possui um atestado psiquiátrico e está foragido. De acordo com a advogado do sargento, ele se apresentará as autoridades nesta segunda-feira, 29.