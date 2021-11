Após quase um mês sem óbitos, boletim da Sesacre traz uma morte por Covid nesta quinta-feira (25)

-------- Continua depois da Publicidade--------

Vítima era do sexo masculino e morador da capital acreana, Rio Branco. Em todo estado, há sete pacientes internados nos hospitais de referência, sendo cinco com resultado positivo para a doença.

O Acre registrou (09) nove novos casos de Covid-19 nesta quinta-feira (25), de acordo com o boletim da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre). Assim, o número de infectados saiu de 88.183 para 88.192. Após quase um mês sem óbitos, o boletim trouxe a morte de um homem, morador de Rio Branco. Agora, o número total de vítimas da doença agora é 1.846. O último óbito tinha ocorrido no dia 26 de outubro.

O Acre tem 21 exames de RT-PCR à espera de análise do Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen) ou do Centro de Infectologia Charles Mérieux. Desde o início da pandemia, 86.136 pessoas receberam alta.

O Acre está em contaminação comunitária desde o dia 9 de abril, com uma taxa de incidência de 9.843,8 casos para cada 100 mil habitantes. A taxa de mortalidade em cada 100 mil habitantes é de 206 já a de letalidade – quantidade de mortos dentro dos números confirmados da doença – é de 2%.

Dos 20 leitos disponíveis na rede SUS em todo o Acre, um está ocupado. Com isso, a taxa de ocupação dos leitos é de 5%. São 10 leitos em Rio Branco e 10 em Cruzeiro do Sul.

Números e mortes

Das 1.846 mortes, 1.074 eram homens e 772 mulheres. Do total de vítimas, 1.228 tinham acima de 60 anos.

Maiores taxas de contaminação a cada 10 mil habitantes:

•Assis Brasil – 2.425

•Mâncio Lima – 1.549

•Xapuri – 1.546

•Tarauacá – 1.527

•Santa Rosa – 1.510