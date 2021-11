Após perder 92 quilos, Lady Choke mostra antes e depois de sua transformação; veja fotos

-------- Continua depois da Publicidade--------

A gamer trans Lady Choker trouxe à público a sua grande transformação em um ensaio fotográfico que fez após sua terceira cirurgia para retirada de excesso de pele. Além do procedimento, ela colocou próteses de silicone nos seios e fez um alongamento capilar de 70cm de comprimento. Ela, que já teve 202 kg, atualmente está 110kg. As informações são da Quem.

“Nunca tive problemas de autoestima, comecei a pensar na perda de peso pela minha saúde. Sabia que poderia morrer pelos problemas causados pelo excesso de peso. Conforme o meu corpo foi mudando, me vi indo por um caminho em que o espelho começou a ser o meu maior aliado. Foi aí que descobri que poderia ir além e fazer do meu corpo um exemplo de que foco e determinação podem te levar mais alto do que você imagina. Hoje sou a minha melhor versão. Minha próxima realização é ser mãe”, contou.

Além das cirurgias, ela passou por uma mudança de alimentação e a adotou a prática de exercícios físicos nos últimos tempos. Confira as fotos do antes e depois:

Divulgação/Cadu Assalin Divulgação/Cadu Assalin Divulgação/Cadu Assalin Divulgação/Cadu Assalin Divulgação/Cadu Assalin Divulgação/Alana Andrade Divulgação/Alana Andrade