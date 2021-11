Após pedido da cantora Adele, a plataforma Spotify da artista apresenta mudança

-------- Continua depois da Publicidade--------

Sucesso nas paradas musicais após o lançamento do seu agurdado álbum 30 . O 4° disco de estúdio de Adele foi lançado na última sexta-feira (19/11) e conta com 12 faixas, que ocuparam o Top 25 da plataforma.

Nas primeiras 24 horas, o álbum acumulou 60 milhões de streams no Spotify .

A ordem das faixas do disco foi escolhida cuidadosamente pela britânica para contar a história do seu divórcio e da sua relação com o filho Angelo , de 9 anos.

Portanto, a cantora e compositora pediu para a plataforma para retirar a opção “ordem aleatória” dos seus álbuns.

Após o pedido, a plataforma de streaming atendeu o pedido da artista e, a partir de agora, não é mais possível escutar os álbuns no modo em aleatório.

Adele defende que as músicas sejam ouvidas na ordem concebida pelos artistas para preservar a história e mensagem do projeto.

“Este foi o único pedido que eu tive na nossa indústria em constante mudança! Não criamos álbuns com tanto cuidado e reflexão sobre nossa lista de faixas sem motivo. Obrigada por ouvir, Spotify”, comemorou a cantora no Twitter .