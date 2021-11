-------- Continua depois da Publicidade--------

O acidente envolveu dois motoqueiros que em um cruzamento se chocaram no município de Guajará-AM, na manhã desta sexta-feira, 19 de novembro.

Com o impacto, uma das motos pegou fogo, que logo foi contido por populares. Um dos motoqueiros teve queimaduras graves em uma das pernas, tendo que ser conduzido ao Hospital do Juruá em Cruzeiro do Sul.