Após governo anunciar abono a professores do AC, servidores administrativos protestam para serem incluídos

Nessa terça, o governador assinou o projeto de lei que concede abono salarial aos profissionais da área. O recurso faz parte do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).

O projeto foi encaminhado à Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) e, após aprovado, o abono deve ser pago até o próximo 31 de dezembro.

A concessão do benefício foi analisada, segundo o governo, pelo Tribunal de Contas do Acre, que autorizou o uso de 70% dos recursos do Fundeb para o pagamento dos profissionais.