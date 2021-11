Após dois dias sem aplicação, Cruzeiro do Sul retoma a vacinação contra a Covid-19 nesta quarta-feira

-------- Continua depois da Publicidade--------

Devido ao feriado prolongado o município de Cruzeiro do Sul fiou dois dias sem oferecer a população a vacina contra a Covid-19.

Cruzeiro do Sul já recebeu 133 mil doses da vacina e aplicou quase 116 mil. Com a primeira dose o município conseguiu vacinar 64 mil. Mais de 49 mil pessoas já foram vacinadas com as duas doses.

Cerca de 1.600 pessoas já receberam a dose de reforço. A secretaria municipal de saúde trabalha busca ativa para tentar chegar há quase 15 mil pessoas que precisam ser vacinadas com a segunda dose.