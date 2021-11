Após cirurgia no ombro, Fátima Bernardes volta ao comando do Encontro

-------- Continua depois da Publicidade--------

Após passar por uma cirurgia no ombro e ficar afastada do Encontro, Fátima Bernardes revelou que já tem data para retornar ao matinal. De acordo com a apresentadora, ela retorna aos estúdios Globo na próxima segunda-feira (22/11).

“Oi, pessoal! Eu estou aqui porque tenho uma ótima notícia. Na segunda-feira, eu estou de volta ao Encontro. Estou muito feliz de voltar”, disse ela em um vídeo postado nos Stories do Instagram.

Fátima também afirmou que sua recuperação foi difícil: “Foi um período difícil, de muito exercício. Na verdade, nas duas últimas semanas, eu pude me exercitar melhor. Antes eu fiquei com o braço muito parado. Mas estou muito feliz. Ainda não vai dar para fazer muitas estripulias. Esse bracinho vai ter que levantar e o outro fica por aqui mesmo”.

“Mas vai ser muito bom estar com você novamente. Um beijo e até segunda”, encerrou.