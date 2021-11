Após anúncio de filiação ao PL, Bolsonaro é convidado para se filiar ao PRTB

-------- Continua depois da Publicidade--------

Após o anúncio do Partido Liberal que Jair Bolsonaro vai se filiar à sigla, a presidente do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB), Aldinea Fidelix, gravou um vídeo na madrugada desta quinta-feira convidando Bolsonaro para filiar-se ao PRTB, que é o partido do vice-presidente Hamilton Mourão.

Na gravação, Aldinea Fidelix, viúva de Levy Fidelix, também estende o convite à familia do do presidente. “Na qualidade de presidente nacional do PRTB, eu, Aldinéa Fidelix, venho aqui fazer o convite ao nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, a seus filhos, Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e Carlos Bolsonaro, grupos políticos e militância, para filiar-se ao PRTB, partido genuinamente da direita conservadora”, disse a presidente do PRTB.

Neste ano, Bolsonaro chegou a fazer negociações com PRTB depois da morte Levy Fidelix, vítima da Covid-19. Na época, as tratativas foram feitas com Aldinea e com os três filhos, mas as exigências do presidente não agradaram a família Fidelix.

Na quarta-feira, Valdemar Costa Neto, presidente do PL, anunciou que Bolsonaro vai entrar no partido. De acordo com Costa Neto, a cerimônia para filiação à legenda foi marcada para o dia 22 de novembro.

Ainda na quarta-feira, Bolsonaro afirmou que as chances de se filar ao PL eram de “99,9%” e que ainda havia alguns detalhes para acertar.