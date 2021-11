Após ameaças de demissão de Rocha, Gladson tranquiliza secretários do governo

- Publicidade-

Em recente entrevista, o governador Gladson Cameli (PP) disse nesta terça-feira, 2, que as recentes declarações do governador em exercício, Wherles Rocha (PSL) sobre as ameaças de demissão aos secretários não deverão ser concretizadas.

Antes de sair para o Reino Unido, Cameli teria determinado à equipe que respeitassem a autoridade de Rocha em sua ausência. “Eu conversei com eles e disse que o Rocha é de maior e faz o que quiser. No mais, fiquem tranquilos”, ressaltou.

Mas, em caso de decretos de exoneração de membros da sua equipe, Gladson garante que deverá reverter. “É lógico que torno a exoneração sem efeito”, declarou.