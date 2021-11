Após acidente, dois servidores da Emurb seguem internados no PS e têm quadro estável

-------- Continua depois da Publicidade--------

Um dos feridos teve lesão na coluna e ainda aguarda avaliação se deve passar por cirurgia e outro está na enfermaria.

Os dois servidores da Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco (Emurb), Sebastião de Souza Sena, de 47 anos, Vadenilson Gomes Barbosa de Queirós, 44, seguem internados no Pronto-socorro de Rio Branco, neste sábado (13) e têm quadro estável, segundo informou o diretor da Emurb, José Assis.

O acidente que deixou três servidores feridos ocorreu na tarde de quinta-feira (11), quando a caminhonete em que eles estavam, da Prefeitura de Rio Branco, caiu de uma ponte de 10 metros em um ramal no km 53 da rodovia Transacreana.

“O Sebastião Sena está esperando para ser atendido pelo neurologista e pelo ortopedista para analisar e dar um diagnóstico mais preciso e o Vaguenilson está sentindo dores ainda e tomando a medicação, mas está no leito acompanhado pela esposa. Eles Têm quadro estável”, informou Assis.

Alcimar Santos da Silva, de 20 anos, que também estava no veículo e ficou ferido, recebeu atendimento no PS, fez exames e recebeu alta médica ainda na quinta. Com o quadro mais grave, Sena aguarda reavaliação dos especialistas em neurologia e cirurgia geral, e está com colar cervical e um dreno no tórax.

E Barbosa está de alta do neurologista, foi avaliado por cirurgião geral e, até o momento, não tem indicação cirúrgica. A informação é que ele não sofreu fratura, que está com coágulo no pulmão e também usando um dreno no tórax.

“A gente tenta fazer o que pode para dar assistência. Foi uma fatalidade e a gente espera que o quanto antes eles saiam de lá. Conversei com os dois agora [pela manhã] e falamos sobre o acidente e eles estão conscientes e lúcidos só precisamos mesmo dessa avaliação final do médico para dar o diagnóstico se precisa de cirurgia”, acrescentou.

Trabalho

O diretor administrativo e financeiro da Emurb, Carlos Lourenço Rabaçal Pinto informou que o grupo trabalha com a recuperação de pontes e ramais e que é acostumado a passar pelo local.

“O Sebastião que é nosso responsável pela recuperação e manutenção das pontes relatou que foi uma fatalidade. É uma ponte que foi o Deracre que fez, não culpando ninguém, mas é que a cabeceira tem um desnível muito grande e eles já passaram por lá várias vezes, mas dessa vez tinha uma madeira solta e foi o que fez com que a caminhonete desgovernasse e caísse da ponte”, afirmou

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência (Samu), Corpo de Bombeiros e também o helicóptero do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) foram acionados para fazer o resgate no local, que é de difícil acesso.