Após 65 candidatos convocados, Idaf pede encerramento de concurso

Após emissão de um documento pelo Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Acre (Idaf), pedindo encerramento do concurso realizado em novembro de 2020, candidatos aprovados, que aguardam por convocação, pretendem realizar atos para chamar atenção do poder público.

De acordo com o documento, os 65 convocados atendem a necessidade técnica do instituto. No entanto, apenas 17 deles preencheram as vagas para do instituto, os demais foram chamados por outras secretarias e cedidos ao Idaf.

Segundo o presidente da comissão dos aprovados do Idaf, Helenardson Vasconcelos da Cunha, os aprovados que aguardam serem chamados estão se organizando para realizarem atos na frente da casa do governador, na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag) e na Procuradoria Geral do Estado (PGE) até obterem uma resposta sobre o documento, já que no edital tem claro que o concurso é válido por dois anos.

Além disso, os candidatos pretendem formalizar uma denuncia no Ministério Público e, também, ir na Assembleia Legislativa pedir apoio de deputados.

A equipe do Ecos da Notícia entrou em contato com a porta-voz do governo, Mirla Miranda, e ela informou que uma reunião será agendada com a comissão.