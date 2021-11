APÓS 30 ANOS: Reencontro entre pai e filho acontece depois de reportagem no Rondoniaovivo

-------- Continua depois da Publicidade--------

Há pouco mais de um ano, Fernanda Santos de Oliveira, entrou em contato com a equipe do Rondoniaovivo com objetivo de encontrar o sogro José Ailton Farias de Alexandria, morador de Porto Velho (RO).

O marido, Anderson Ferreira de Alexandria, não tinha notícias do pai desde quando era bebê, há 30 anos. Fernanda e Anderson, moram na cidade de Santarém, no estado do Pará.

Sem ele saber, Fernanda pediu que uma reportagem fosse feita e logo o sogro foi localizado na capital rondoniense. Em 2020, uma semana após publicação da matéria, José Ailton conversou com o filho por telefone e marcaram um encontro.

Emoção

Esse reencontro emocionante entre pai e filho, foi possível graças à publicação do Rondoniaovivo e todos que se comoveram com a história.

Fernanda informou que no dia 12 de novembro de 2021, o sogro se deslocou até a cidade de Santarém a 1.620 km de Porto Velho, para prestigiá-los no casamento deles.

Ele ficou com a gente durante quatro dias e disse que pretende voltar em fevereiro do ano que vem. Ele é uma pessoa incrível, alegre e bastante prestativa. Agradecemos de coração a todos que ajudaram”, disse ela.

Veja o vídeo: