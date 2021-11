Após 2 meses no cargo, professora aposentada por invalidez no AC é exonerada da presidência do IMC

Com a investigação, a Ufac teve dez dias para que informar o motivo da entrada do pedido de invalidez. O MPF queria saber também se a Ufac instaurou algum procedimento pedindo revisão da aposentadoria da servidora.

Em uma postagem no Facebook, no dia 24 agosto, a professora informou que fez um tratamento contra o câncer. “Durante muito tempo passei por um gravíssimo e agressivo tratamento de câncer, com cinco cirurgias decorrentes da doença e que culminou em 2014 com um laudo de uma junta médica especializada indicando minha aposentadoria. Todavia, é oportuno esclarecer que não existe ilegalidade na minha nomeação no Governo do Estado, conforme parágrafo 10 do ART. 37 da CF, que versa sobre aposentadoria e o acúmulo de cargos de livre nomeação”, publicou na época.