Apesar da redução, usuários que pagam com cartão estão pagando R$ 4

- Publicidade-

Usuários do transporte coletivo entraram em contato com a redação do Ecos da Notícia relatando que apesar da tarifa do transporte ter sido reduzida o desconto em seus respectivos cartões continuavam a ser de R$ 4.

“Não entendi, continuei pagando os R$ 4, mesmo após a redução”, disse um usuário.

Entramos em contato com a assessoria da prefeitura e o que não foi repassado é que para quem tinha passagens carregadas o desconto continuaria de R$ 4 e somente em uma nova recarga que passará a pagar R$ 3.50.

Segundo o superintendente da RBTrans, Anízio Cavalcante, quem comprou o trecho anterior à data da redução, continua pagando o valor anterior. O que se cobra é o trecho, igual passagem aérea.

Apesar das afirmações, uma usuária reclama que seu vale renova todo dia primeiro e que a renovação foi após a redução da tarifa e mesmo assim o desconto, quando passa na catraca, é de R$ 4.