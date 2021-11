Apadeq constrói granja com apoio do Poder Judiciário em Cruzeiro do Sul

-------- Continua depois da Publicidade--------

Com a ajuda do poder judiciário que destinou recursos provenientes do fundo de penas para a Apadeq de Cruzeiro do Sul, que trabalha na recuperação de pessoas vítimas da dependência química, à instituição construiu uma granja para ajudar nas despesas que chega a quase dez mil reais por mês.

Atualmente a casa tem 25 internos, mas tem capacidade para receber 60 pessoas. De acordo com o diretor da Apadeq Raimundo Felício, a granja está funcionando há 20 dias e já deu resultado. “A produção é muito importante, quando se constrói qualquer empreendimento público e atendemos a sociedade. Dito isso, nós mostramos a produção e já entregamos mais de 700 dúzias de ovos no mercado”.