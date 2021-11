Ao vivo, Sonia Abrão deixa recado para Fátima Bernardes: ‘Quem muito se ausenta…’

A apresentadora do A Tarde É Sua, Sonia Abrão, mandou uma indireta na edição do programa desta quinta-feira (18) para Fátima Bernardes.

“Tem um velho ditado assim ‘quem muito se ausenta, o pessoal deixa de sentir falta’. É isso mesmo. Acho que ela mesma pode ter se tocado disso e antecipou um pouco aí a sua volta, embora esteja com uma semana de atraso da data inicial”, disse Sonia.

Nesse sentido, Felipeh Campos disse que não está sentindo saudade de Fátima no comando da atração e questionou seu afastamento.

“Ela não faz fisioterapia de manhã à noite, né? Ela poderia, literalmente, assumir a tipóia e fazer o programa numa boa. Mas tudo bem, eu não trabalho no RH da Globo”, disse ele.

“Lembra que o Ratinho teve um problema no pé ou na perna e ele fez de cadeira de rodas? Ele fazia na boa”, completou a apresentadora.

Apenas Vladimir Alves tentou defender Fátima Bernardes.

“No caso dela, a recuperação é mais lenta. É preferível que a pessoa esteja em casa, de repouso, seguindo as orientações médicas, sem fazer nenhum tipo de esforço, do que estar trabalhando, mesmo com a tipoia”, explicou o comentarista.

“Acho que é necessário esse afastamento da Fátima. Acho que esse período de repouso é primordial”, completou.

Sonia rebateu: “Pronto, Fátima arrumou um advogado de defesa aqui na nossa bancada”.

“Eu gosto da Fátima”, respondeu Vladimir.

“Ela é legal mesmo, só não apresenta o programa, mas de resto…”, finalizou Sonia.

Vale lembrar que Fátima está afastada por da apresentação do programa Encontro por conta de uma cirurgia no ombro, realizada em outubro. Além disso, a apresentadora já anunciou na última quarta-feira (17) a data para o seu retorno.

“Oi, pessoal! Estou aqui porque tenho uma ótima notícia. Na segunda-feira estou de volta ao Encontro. Estou muito feliz de voltar. Foi um período difícil, de muito exercício. Na verdade, nas duas últimas semanas eu pude me exercitar melhor, antes eu fiquei com o braço muito parado. Mas estou muito feliz. Não vai dar para fazer muitas estrepolias. Esse bracinho vai ter que levantar, o outro fica por aqui mesmo, mas vai ser muito bom estar com você novamente. Um beijo e até segunda”, revelou ela nesta quarta (17).