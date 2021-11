ANP e Procon realizam fiscalização em postos de combustíveis do estado

- Publicidade-

O Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor do Acre (Procon/AC), em parceria com a Agência Nacional do Petróleo (ANP), realizou entre os dias 25 de setembro e 4 de outubro, ações de fiscalização e coleta de combustíveis em postos da capital e no interior, no intuito de verificar a qualidade dos combustíveis comercializados no estado.

Um total de 82 postos foram visitados pelos agentes ficais da ANP e do Procon nos municípios de Cruzeiro do Sul, Feijó, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Sena Madureira, Tarauacá e Xapuri. Em Rio Branco, seis postos receberam a fiscalização, e um deles teve um bico de bomba de combustível interditado por estar com vazamento inadequado.

O Procon é o órgão delegado para a coleta e análise do combustível in loco, como resultado da assinatura de Termo de Cooperação firmado com a ANP no início do ano. Já a análise das amostras é realizada em Brasília por laboratório credenciado pela ANP. Todo o combustível coletado nessa ação será encaminhado para essa análise laboratorial e, após a verificação, caso seja auferida alguma irregularidade na qualidade do combustível, será lavrado então o auto de infração pela ANP ao posto responsável.

Estas ações de combate às irregularidades em postos de combustíveis, visam principalmente proteger os usuários da compra de combustível adulterado. “A ação conjunta entre Procon e ANP visa coletar combustível de diversos postos do estado, a fim de garantir que o produto adquirido pelos consumidores seja de qualidade e que a quantidade comprada corresponda, de fato, à abastecida, visando assegurar a transparência na relação de consumo”, informa Camila Pereira chefe do Departamento de Atendimento e Fiscalização do Procon/AC.

