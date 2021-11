Anitta rebate comentário de Bolsonaro sobre educação política: “Fiz mais que o senhor”

-------- Continua depois da Publicidade--------

Em discurso com apoiadores, Jair Bolsonaro (sem partido) debochou de uma live realizada no Instagram sobre aulas de educação política com a participação da cantora Anitta e a advogada e apresentadora Gabriela Prioli. Após repercussão, Anitta respondeu o vídeo: “Ao invés de estar preocupado com o que eu estou fazendo da minha vida, devia estar cuidando do país, não é mesmo? “ e “Fiz mais que o senhor”.

O presidente falou em entrevista: “Outro dia eu tive o saco de ver, uns 10 minutos, duas mulheres – podia ser dois homens também, né? – ela não sabe nada, não sabe o que é poder executivo. Daí ela fala: “não existe deputado municipal?”. Essas coisas absurdas. Isso aí não é essas pessoas apenas não, é comum”, finalizou o político no vídeo replicado nas redes sociais.

Por meio dos stories do Instagram, a cantora rebateu o comentário. “Se eu fosse presidente, e fosse ruim no que eu tô fazendo, também ia fazer isso… Ia só ficar só falando merda, falando besteira dos outros pra chamar atenção para viralizar e não ia responder nada das coisas que tô precisando fazer.”, disse.

A live que o presidente se refere foi realizada em maio de 2020 em uma sequência de três episódios, falando sobre o beabá da política brasileira. “Vocês sabem que eu sou amiga da Gabriela Prioli e outro dia a gente estava conversando sobre a situação política do país. A gente resolveu fazer juntas uma live onde eu vou fazer várias perguntas pra ela, beabá mesmo, pra quem não entende nada de política, nesta sexta-feira. A gente vai tentar fazer isso toda semana, trazendo perguntas bem simples pra ela”, explicou Anitta na época.

Fonte: Correio Braziliense