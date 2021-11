Âncora do Gazeta Alerta deixa emissora; Edvaldo Souza anunciou sua saída nas redes sociais

-------- Continua depois da Publicidade--------

Para surpresa dos acreanos, o jornalista e apresentador Edvaldo Souza, anunciou, no fim da ttar4de desta terça-feira, 23, sua saída da emissora.

“Passando por aqui para informar a todos que acompanham o Gazeta Alerta, que a partir desta data, 23/11/2021, não mais faço parte dos quadros da TV Gazeta”, postou o apresentador em sua conta pessoal no Instagram.

Surpresos companheiros de trabalho como os cinegrafistas Maykel Costa e Deyvi Chessmon comentaram sua postagem. “É sério meu amigo isso” e “Lamentável sua saída”.

Edvaldo estava no comando do Gazeta Alerta, o programa de maior audiência do estado, há 20 anos. Sua saída, segundo rumores, teria sido motivada por uma briga com a repórter Aline Rocha.

Ainda nesta tarde, o jornalista esteve em reunião com diretores da emissora e logo após anunciou sua saída. Ao ser indagado, em um dos comentários, se era sério o anuncio Edvaldo respondeu: “Não brinco com coisa séria”.

Ao fim de sua postagem o apresentador completa: “Agradeço ao Roberto Moura(in memorian) e Marcelo Moura, pelo tratamento respeitoso e profissional que tiveram comigo”.