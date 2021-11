Amigos pedem justiça a favor do estudante baleado por sargento Nery

-------- Continua depois da Publicidade--------

Amigos do estudante de medicina Flávio Endres, baleado pelo sargento da Polícia Militar do Acre, Erisson Nery, na madrugada deste domingo, 28, no bar QGiv, em Epitaciolândia (AC), estão mobilizando as redes sociais em busca de justiça pelo crime cometido pelo PM.

Saiba mais: VÍDEO: Por ciúmes, militar do trisal acreano teria atirado em estudante de medicina na fronteira

Segundo informações, Endres passou por cirurgia e seu quadro de saúde é estável.

O trisal composto pelo sargento da Polícia Militar, Erisson Nery, a sargento Alba Radine e a administradora Darlene Oliveira, ficou conhecido nas redes sociais após assumirem publicamente o relacionamento a três.

Nery não se apresentou as autoridades e tem sido procurado pela polícia.

Ainda de acordo com testemunhas, não é de hoje que o sargento apresenta conduta violenta nas festas. “Estávamos numa festa e ele puxou uma arma ao ser barrado. Ele é um homem violento e sempre que estão em uma festa arrumam confusão”, disse uma testemunha que prefere não se identificar.