AMIGO DA ONÇA: monitorado da justiça rouba moto de amigo que lhe deu abrigo

A vida de um reeducando não é fácil, mas sempre existem pessoas de bem que estendem a mão e dão oportunidade para que estes sejam reintegrados à sociedade. Carlos Augusto Cunha de Oliveira, usava tornozeleira eletrônica e precisava de um lugar para morar, além de um trabalho ou local para estudar.

Mas o que aconteceu na noite desta quinta-feira, 18, foi um alerta para as pessoas tomarem muito cuidado de “para quem irão abrir as portas de sua casa”.

A vítima, que vamos preservar a identidade, permitiu que Carlos Augusto morasse em uma casa nos fundos do seu quintal, enquanto ele fazia um curso profissionalizante no Senac. O rapaz que tinha acesso a casa, já morava no local cedido há mais de três meses, mas apesar de ter recebido apoio da vítima, a sementinha do mal falou mais alto.

Na noite de ontem, Carlos não foi para o curso, vendeu seu celular e fez uso de drogas, o que segundo informações, já estava limpo há algum tempo, mas acabou se entregando ao vicio novamente.

Não satisfeito e sob o efeito da droga, Carlos cortou a tornozeleira e fugiu levando suas coisas e a moto da vitima. A vítima só percebeu a situação na manhã desta sexta-feira, 19, quando viu que sua motocicleta não estava lá e que Carlos e suas coisas também não estavam mais na casa que ele havia cedido para o mesmo morar.

Com tristeza, a vítima acionou a Polícia Militar, que teve êxito na captura de Carlos Augusto Cunha de Oliveira, ainda no período da manhã, por volta das 8:30. Agora além da quebra do benefício , Carlos também deverá responder pelo furto da motocicleta. A motocicleta também foi recuperada.