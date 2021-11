Alunos do Projeto PC na Escola visitam instalações da Policia Civil do Acre

-------- Continua depois da Publicidade--------

Na manhã desta quinta-feira, 25, a Polícia Civil deu seguimento às ações do projeto PC na Escola e recebeu a turma de alunos da Escola Estadual Airton Sena da Silva para conhecer a sede da instituição, oportunidade em que foram recebidos pelo Corregedor-geral Fabrizzio Sobreira.

Durante a visita os alunos puderam participar de uma investigação simulada prestando atendimento a vítima, identificando a autoria e recuperando os pertences, (todos os atores eram figurantes). Os alunos conheceram o funcionamento do cartório, setor de investigação e gabinete do delegado. Um cenário foi montado no auditório da instituição com salas de investigação, sala de cartório e os alunos puderam vivenciar o dia-a-dia de um policial civil onde foi possível mostrar como funciona uma delegacia e o trabalho investigativo desenvolvido pelos agentes e delegados de policia civil.

O Corregedor-geral, Fabrizzio Sobreira, ressaltou a importância do projeto para atender crianças e aproximar o trabalho da instituição nas comunidades.

“Retomada de um grande projeto, ocupando um espaço junto a sociedade, junto a esses jovens trazendo conhecimento de moral e cívica, dos seus direitos entendendo que a policia transcende tão somente investigar, mas o bem estar pra sociedade, o bem estar pra esses jovens e incentivando a leitura e conhecimento. É um projeto exemplar que a policia civol que ao longo do tempo vem consolidando. O projeto tem sua importância e a Policia Civil não abre mão de está presente nas escolas”, ressaltou Delegado Fabrizzio Sobreira.

O PC na Escola é um projeto que visualiza, sobretudo, atender crianças que se encontram em condições de vulnerabilidade social e tem como principal objetivo atender primeiramente escolas de bairros mais periféricos. É um compromisso social adotado pela instituição Policia Civil, que agora vai além da sua função básica de investigar para trabalhar trata também da parte preventiva.

Galeria de Imagens: