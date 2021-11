Alegando risco de violência generalizada, segurança do Acre cancela show de Mc Poze

-------- Continua depois da Publicidade--------

Na manhã desta segunda-feira, 15, o secretário Paulo Cézar emitiu uma portaria cassando a licença de segurança conferida à Maison Borges para realizar o show do MC Poze do Rodo, que estava marcado para ocorrer nesta segunda-feira, 15, no Maison Borges, em Rio Branco.

O evento, que iria iniciar às 22h de hoje acabar 5h de terça-feira, 16, foi cancelado sob o propósito de garantir os mandamentos constitucionais de preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, preservando direitos e garantias fundamentais dos cidadãos.

MC Poze já teve outros shows cancelados em vários estados brasileiros por ameaças de organizações criminosas.