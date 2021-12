Ajuste do gás de cozinha foi de 30% em Cruzeiro do Sul em 2021

-------- Continua depois da Publicidade--------

O presidente Jair Bolsonaro sancionou na última segunda-feira,29, o chamado Vale Gás. O auxílio que ajuda famílias de baixa renda a comprar o botijão de gás de 13 kg.

Os pagamentos, no entanto, ainda não têm data para começar, já que dependem da liberação de recursos do orçamento. Segundo um revendedor de Cruzeiro do Sul, há dificuldade na hora da venda. “As pessoas reclamam muito em relação ao preço do gás, principalmente as pessoas de baixa renda, apesar de que o gás teve uma redução, mas ainda existe dificuldade”.

O texto da lei que institui o auxílio gás dos brasileiros estabelece que as famílias beneficiadas terão direito a cada bimestre a um valor correspondente a parcela de no mínimo 50 % da média de preço nacional de referencia do botijão de 13 kg.

No Juruá cerca de 30% foi o ajuste durante todo o ano do gás de cozinha. Em Cruzeiro do Sul o gás é vendido há quase 130 reais. Terão direito ao vale gás famílias inscritas no cadastro único para programas sociais no governo federal o CAD ÚNICO com renda familiar mensal menor ou igual a 550 reais.