Ainda com problema nas linhas telefônicas, Sine segue sem anunciar vagas de emprego em Rio Branco

Já se passaram quase cinco meses desde que o Sistema Nacional de Emprego do Acre (Sine) deixou de anunciar as vagas abertas por problemas nas linhas telefônicas após mudança de endereço da sede.

A última vez que as vagas foram anunciadas foi em junho. Com a mudança para um prédio onde funcionava um hotel, no Centro de Rio Branco, foi preciso fazer a transferência das linhas telefônicas. No entanto, segundo a coordenadora do Sine, Jaqueline Castro, após a transferência, as linhas pararam de funcionar e passam por manutenção.

“Já era para estar funcionando, eles fizeram a instalação dos telefones que a gente atende o trabalhador, funcionou à tarde, quando eles colocaram e no outro dia parou de funcionar. Acredito que ainda esta semana seja solucionado e a gente volte a anunciar”, informou Jaqueline.

Na sede do Sine, o atendimento ao trabalhador que busca por vagas é feito somente por telefone, que é por onde é feito o registro e passam os endereços dos locais de trabalho. Sem esse atendimento, os interessados em vagas podem ir direto no Sine que fica dentro da OCA, em Rio Branco, para obter informações sobre as oportunidades de emprego.