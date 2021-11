Afastamento de Frank Lima é prorrogado enquanto durar investigação

- Publicidade-

Secretário de Saúde de Rio Branco é investigado por assédio sexual e moral

A prefeita em exercício de Rio Branco, Marfiza Galvão, prorrogou o afastamento do secretário de Saúde, Francisco Silva Lima, e da diretora de Gestão da Secretaria Municipal de Saúde, Tatiana Mendes de Assis, por tempo indeterminado.

A decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira (4). Tanto a diretora como o secretário de Saúde vão continuar recebendo seus respectivos salários normalmente durante o afastamento.

Entenda o caso

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) recomendou o afastamento temporário do gestor da Saúde municipal porque ele estaria interferindo nos trabalhos da comissão processante que apura denúncias de assédio sexual e moral contra ele. No dia 2 de setembro, a Procuradoria Geral do Município de Rio Branco informou a decisão do prefeito Tião Bocalom, do Progressistas, de afastar o secretário de Saúde pelo prazo de 60 dias.

No dia 8 de setembro, foi publicado no DOE a nomeação de Sheila Andrade Vieira “para exercer o cargo de secretária municipal de Saúde, cumulativamente, com o cargo de diretora de Assistência à Saúde, enquanto perdurar a ausência do titular da pasta”.