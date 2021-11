Advogada de Flávio vai acompanhar o depoimento do Sgt. Nery e mãe se emociona ao falar da situação do filho baleado

-------- Continua depois da Publicidade--------

A advogada Louise Karoline falou em entrevista que vai acompanhar o depoimento e todo o procedimento do caso de seu cliente. Ela falou a respeito do possível assédio que Flávio teria cometido contra a esposa de Nery, mas que ainda isto tenha ocorrido, o excesso por parte do acusado é um fato real.

A mãe do acadêmico Flávio também falou ao site de notícias local e , emocionada, ela relatou que após a cirurgia conversou com seu filho e que suas primeiras palavras foram: ”mae eu não fiz nada”. A família apela por justiça.