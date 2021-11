Adolescente de 13 anos morre vítima de um raio em comunidade rural de Marechal Thaumaturgo

- Publicidade-

A tragédia ocorreu na tarde deste domingo na Comunidade Triunfo situada em Marechal Thaumaturgo. O adolescente de 13 anos, Fagner Correia da Costa, morreu após um raio cair próximo a ele.

Segundo um morador da localidade, o garoto estava sentado em um banco, debaixo de uma árvore que ficava há uns 10 metros de uma casa.

“O raio não caiu no lado dele. Ele sentiu somente o choque mesmo. Não teve raio próximo dele e a gente ainda nem achou o canto que caiu. Tinham pessoas há cerca de 50 metros do Fagner e que não sentiram nada”, relatou Leonardo que reside na Comunidade Triunfo.

Um levantamento realizado pelo Grupo de Eletricidade Atmosférica (ELAT), ligado ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), aponta que em 2019 o Acre foi o terceiro Estado do país com maior incidência de raios por km². De acordo com a pesquisa, o Estado costuma receber cerca de 15, 8 raios por km² em períodos chuvosos ou de temporais.