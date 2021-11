Acusado de planejar assalto que terminou com bandido morto na Escola Lourival Sombra vira réu

-------- Continua depois da Publicidade--------

A decisão foi da Juíza da Vara de Delitos de Roubo e Extorsão de Rio Branco Maha Kouse Manasfi e Manasfi, que recebeu a denúncia oferecida pelo Ministério Público do Acre. Zecarias Melo da Silva, acusado de planejar o assalto a Escola Lourival Sombra, passou a ser réu no processo. Zecarias foi preso no dia 3 de setembro deste ano em Manaus durante uma ação de policiais da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões (DCORE).

De acordo com a investigação, foi ele quem planejou o assalto a Escola Lourival Sombra, localizada no Conjunto Tangará. O crime aconteceu na tarde do dia 16 de julho deste ano quando Ivanilso Ângelo Reis da Silva rendeu uma funcionária e caminhou com a vítima até a secretaria da Escola.

Um servidor reagiu a ação e trocou tiros com o assaltante. Ivanilso Ângelo morreu ainda no local. Os dois funcionários foram socorridos e encaminhados ao Pronto Socorro. Na hora da troca de tiros, Zecarias Melo, que estava na frente da escola em uma motocicleta, fugiu. Câmeras de monitoramento registraram a presença do acusado no local. Segundo a polícia, logo depois do crime, ele mudou-se para Manaus.

A partir de agora a defesa do réu terá o prazo de 10 dias para responder à acusação.