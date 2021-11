Acusado de matar professor degolado em Rio Branco vai a júri popular

Alventino foi preso em abril deste ano na região do Calafate, em Rio Branco, após quase dois anos do crime. A Polícia Civil chegou a prender o suspeito em dezembro de 2019, porém, ele foi solto após cumprir sua pena temporária em regime fechado.

Conforme denúncia do Ministério Público do Acre (MP-AC), pelo que foi apurado pela polícia, apontou que a vítima tinha relações sexuais com o denunciado em troca de valores financeiros. E que durante a noite, o professor acabou sendo atacado pelo denunciado, que espancou com vários golpes pelo corpo, vindo a degolá-lo.