Acusado de matar homem e deixar outro ferido após invadir aniversário no AC tem júri

A Justiça do Acre marcou para o próximo dia 2 de dezembro o júri do homem acusado de matar o jovem Wenderson Miranda de Farias, de 27 anos, e ainda deixar outro ferido em setembro do ano passado, em Rio Branco. O julgamento ocorre na 1ª Vara do Tribunal do Júri.

O réu Antonio Airton de Araújo Mendes Junior responde pelo crime de homicídio, tentativa de homicídio e por integrar organização criminosa. O g1 não conseguiu contato com a defesa dele até última atualização desta reportagem.

No dia do crime, ao menos quatro homens invadiram uma festa de aniversário na Travessa Hosana Carneiro, no bairro João Eduardo II, região da Baixada da Sobral. Em seguida, eles se anunciaram como sendo da polícia e iniciaram os disparos de arma de fogo.

Farias, que segundo a polícia era o dono da casa, foi morto com cerca de cinco tiros, sendo dois na cabeça e três nas costas.

Além dele, o jovem Tiago da Costa Gomes, de 28 anos, levou um tiro no pé direito. Outras duas pessoas que também estavam no aniversário estão entre as vítimas, segundo o processo