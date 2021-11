Acreana fã de Gusttavo Lima faz tatuagem em homenagem ao cantor e sonha em tirar uma foto com ele

-------- Continua depois da Publicidade--------

Franciely Andrade tem um sonho: tirar uma foto com Gusttavo Lima. A acreana é fã do cantor, tatuou a foto dele em seu braço e está ansiosa pelo show do sertanejo no dia 1º de dezembro em Rio Branco.

Mas essa não é a primeira vez que Franciely vai a um evento de seu ídolo. No dia 14 de dezembro de 2019, ela estava entre a multidão no show de Gusttavo Lima na capital do Acre e não esquece aquele dia. Franciely carregava um cartaz homenageando o cantor e lembra que desmaiou três vezes. O momento mais marcante, porém, foi quando Gusttavo Lima falou com ela e seu esposo e disse que iria ser padrinho do filho do casal.



Em seu Instagram, a fã relata seu sentimento pelo cantor e reforça o sonho de tirar uma foto com ele.

“Há 10 anos eu vivo intensamente cada fase da carreira do Gusttavo Lima, muita gente tentou menosprezar meus sentimentos, uma das frases que mais ouvi foram: Ele nem sabe que você existe. Mas isso nunca foi impedimento para meu amor de fã, admiração, respeito. Dia 01° de Dezembro irei ter a honra de estar presente em mais um show dele aqui na minha cidade, e eu só estaria realizada por inteiro se conseguisse meu sonho, em tirar uma foto lado a lado com ele. Peço com muito carinho a todos que compartilhem, marquem ele. Me ajudem a realizar um sonho de 10 anos”, pede Franciely ao publicar fotos da tatuagem em homenagem a Gusttavo Lima.