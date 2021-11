Acre registra aumento na exploração de madeira nos últimos dois anos, aponta dados do IBGE

- Publicidade-

A produção de madeira registrou um aumento de 120,7% no período de 2010 a 2020 no Acre. Os dados são do IBGE, através da divulgação da Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura de 2020, divulgados no dia 06/10/2021.

Segundo o levantamento, o Acre também, para o mesmo período, registrou um aumento de 15,7% na produção de carvão vegetal, enquanto a produção brasileira registrou queda de 75,1% e a Região Norte 29,4%.

Nos números, houve uma queda da produção de lenha tanto para o Brasil (-49,4%), Região Norte (-46,1%) como para o Acre (-48,3%), onde os dados completos podem ser observados na tabela abaixo.

A produção brasileira e da Região Norte de Madeira em tora, caiu 10,3% e 22,5%,

A indústria madeireira é um setor muito forte na indústria acreana. Conforme os dados da Demografia das Empresas e Estatísticas de Empreendedorismo do IBGE, existiam 20 indústrias extrativas no Acre em 2019. No mesmo ano existiam 580 empresas, que geravam 5.543 empregos com carteira assinada na indústria de transformação, muitas delas utilizando como matéria-prima a madeira.