Acre registra 40 km² de desmatamento em outubro, aponta Inpe

A área de alertas de desmatamento detectada pelo Deter no mês de outubro deste ano na Amazônia Legal foi de 877 km², alta de 5% em relação a 2020 e recorde da série histórica, segundo dados divulgados pelo Instituto de Pesquisas Espaciais (Inpe).

O Acre teve 40 km² sob alerta; Roraima, 8 km²; o Maranhão, 4 km²; o Amapá, 2 km²; e o Tocantins, 1 km².

O Pará foi o estado com maior área sob alerta de desmatamento (501 km²), seguido do Amazonas (116 km²), Mato Grosso (105 km²), e Rondônia (100 km²).

Compreendendo os estados do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e parte do Maranhão, a Amazônia brasileira corresponde a 59% do território nacional.

O Deter – Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real – produz sinais diários de alteração na cobertura florestal para áreas maiores que 3 hectares (0,03 km²) – tanto para áreas totalmente desmatadas como para aquelas em processo de degradação florestal (por exploração de madeira, mineração, queimadas e outras).