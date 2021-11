Acre participa de encontro que discute o turismo da região Norte

-------- Continua depois da Publicidade--------

O secretário de Estado de Empreendedorismo e Turismo, Jhon Douglas da Costa, esteve presente no I Meeting de Turismo da Amazônia, realizado pelo Sebrae de Rondônia, que acontece nesta terça-feira,16, no Hotel Golden Plaza, em Porto Velho (RO).



Secretário Jhon representou os secretários da Região Amazônia. Foto: Alice Leão/Seet

No evento, o secretário citou que o etnoturismo é um dos potenciais da região. No Acre, esse nicho tem atraído gente e gerado renda para as comunidades indígenas.

“Existem aldeias no Acre que movimentam mais de R$ 2 milhões nos festivais indígenas. Isso é mais que o PIB de muitos municípios do Estado. Nós, da região Norte, temos muito potencial. Assinamos em outubro o contrato para elaboração do Plano de Desenvolvimento Sustentável do Turismo Indígena”, disse o secretário.

O plano irá estabelecer a demanda turística real, inventário da oferta turística, diagnóstico e prognóstico turístico, diretrizes, programas e projetos voltados para o fortalecimento do setor. A iniciativa atenderá 43 aldeias e 15 povos indígenas.

O turismo de Base vem sendo fortalecido com diversas capacitações que estão acontecendo na Serra do Divisor, Comunidade do Croa, Reserva Extrativista Cazumbá e outras.

A Seet inseriu 17 municípios acreanos no Mapa da Regionalização Brasileira, por meio da criação das instâncias municipais e dos conselhos municipais.

Também lançou o site turistanoacre.ac.gov.br e app turista no Acre para facilitar o acesso às informações turísticas do Acre.