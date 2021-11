Acre não terá Parada do Orgulho Gay em 2021, informa ativista

-------- Continua depois da Publicidade--------

O ativista social e presidente da Associação de Homossexuais do Acre (AHAC), Germano Marino, usou as redes sociais nesta quinta-feira, 11, para comunicar que a tradicional Parada Parada Acreana do Orgulho LGBTQIAP+ não ocorrerá neste ano.

Segundo Germano, a decisão ocorre enquanto não houver uma normativa dos órgãos de saúde neste ano de 2021, indicando que eventos de grande massa popular não possam oferecer risco à proliferação do Covid-19.

“Atenção. Pedimos a compreensão de todos, todas e todes. De todavia, estaremos realizando atividades que não ofereçam riscos à saúde pública. Aguardem”, explicou.