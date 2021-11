Acre não tem registros de casos da nova variante ômicron, diz Saúde

O Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde informou que o Estado é informado sobre a entrada de pessoas vindas da África e que aguarda a nota técnica e informe do Ministério Saúde, que deve ser emitido na próxima semana, com orientações sobre protocolos.

“Se aparecer algum [caso] suspeito a gente comunica ao Lacen (Laboratório Central), é feita a coleta da amostra e enviada para o Instituto Evandro Chagas, para fazer o sequenciamento genético, que é o padrão para todas as outras amostras. A gente ainda não recebeu nenhum tipo de nota informativa do Ministério da Saúde para fazer algum tipo de procedimento diferente”, informou o coordenador do Centro, Marcos Malveira.