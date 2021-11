Acre interrompe programação de Réveillon e só deve decidir festa ao final de dezembro

-------- Continua depois da Publicidade--------

A pedido do governador Gladson Cameli (Progressistas), secretarias do estado do Acre resolveram suspender a organização para o Réveillon 2022, pelo menos por enquanto, tendo em vista a possibilidade de um novo aumento dos casos de contaminação pelo coronavírus.

A ideia é aguardar mais tempo até verificar a real situação da pandemia no estado para ter certeza de deve ou não haver a tradicional festa de fim de ano organizada pelo governo.

A suspensão veio mesmo depois de a festa já ter sido dada como certa há semanas atrás. O que o governo diz nesse momento é que a festa popular não está 100% garantida. A coordenação da festa vinha sendo feita pela Fundação Elias Mansour (FEM) e Casa Civil, com o apoio das demais secretarias.

À reportagem, Jhon Douglas da Costa, secretário estadual de empreendedorismo e turismo, informou que a escolha da atração principal da festa ainda não foi feita, já que de acordo com o gestor, o governador pediu cautela por conta da Covid-19. A intenção do governo é aguardar uma data mais próxima ao final do ano para decidir se realiza ou não a tradicional festa na rua ou se cancela por conta de um possível aumento dos casos e da taxa de transmissão.