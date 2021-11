Acre está entre sete estados que apresentam sinal de crescimento de síndrome respiratória aguda

O estado está entre as sete capitais que apontam para este possível aumento da Srag associada a outros vírus respiratórios em crianças de zero a nove anos.

O estudo se baseia em dados inseridos no Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe (Sivep-Gripe) que corresponde à semana epidemiológica 44, do dia 31 de outubro até o dia 6 de novembro.

Entre os estados que apresentaram esta possibilidade estão: Acre, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Pará, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul. Por outro lado, na maioria desses estados, o cenário de crescimento recente é compatível com oscilação em torno de um valor estável.