Acre é campeão de vendas em feira de Artesanato em Brasília

Mais uma vez, o Acre se destaca no 14 Salão do Artesanato, ocorrido em Brasília, no período de 27 a 31 de outubro deste ano. Foi o Estado que mais vendeu peças, comercializando um montante total de R$ 210.360,00 mil.

A feira marcou a retomada das atividades comerciais pós-pandemia. A expectativa dos artesãos para esse evento era muito grande.

Ednilton Costa, representante comercial da Empresa Marchetaria do Acre, tinha a expectativa de vender R$ 60 mil, mas superou.

“Nós desenvolvemos um trabalho de promoção da marchetaria acreana no Instagram pouco antes da Feira. A gente promove uma publicação paga das nossas peças para chamar atenção dos lojistas da região e isso tem surtido resultado”, explica.

O secretário de Estado de Empreendedorismo e Turismo, Jhon Douglas da Costa, comemora.

“A Secretaria realiza sempre um esforço, juntamente com o Sebrae do Acre, para que esses artesãos participem dessas feiras nacionais, porque sabemos do valor de mercado que essas peças tem. Graças ao trabalho que temos executado, o artesanato acreano é um dos mais belos e valorizados do país”.

A coordenadora estadual do Artesanato, Suelany Paiva, reforça que o resultado dessas feiras é fruto de um trabalho de valorização e incentivo ao artesanato acreano.